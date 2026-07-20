Вестник Кавказа

Дюжину судов перенаправили США после возобновления блокады Ирана

Корабль на рейде
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Американские военные продолжают перенаправлять суда в рамках морской блокады иранских портов. С момента возобновления блокады США перенаправили уже дюжину торговых судов.

Соединенные Штаты перенаправили 12 судов коммерческих судов с момента возобновления морской блокады Ирана. Об этом информирует 23 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"С момента возобновления морской блокады против Ирана CENTCOM перенаправил 12 коммерческих судов и вывел из строя еще одно"

– CENTCOM

В командовании отметили, что американские военные делают это, чтобы не дать кораблям зайти в иранские порты или прибрежные зоны или покинуть их.

Напомним, Соединенные Штаты возобновили морскую блокаду Ирана с 23:00 (мск) 14 июля.

За время предыдущего периода морской блокады Ирана, который продлился с 13 апреля по 18 июня, ВС США перенаправили более 140 судов, 9 из которых были обездвижены.

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