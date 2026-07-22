Сотрудничество по Каспию обсудили глава МИД Азербайджана и спецпредставитель президента РФ

В четверг, 23 июля, в Баку прошла встреча помощника президента России, спецпредставителя главы государства по вопросам климата Руслана Эдельгериева и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах азербайджанского министерства в социальных сетях.
Центральными темами обсуждения стали взаимодействие РФ и Азербайджана в сфере борьбы с изменением климата и связанные с COP вопросы.
Стороны также коснулись ряда региональных и международных тем, которые представляют обоюдный интерес.
"Джейхун Байрамов рассказал об опыте и результатах, достигнутых Азербайджаном в рамках председательства на COP29, а также о тесном сотрудничестве страны с Австралией, которая будет председателем COP31, и страной-хозяйкой Турцией"
– МИД АР
Кроме того, глава азербайджанского внешнеполитического ведомства и спецпредставтель президента РФ поговорили о двустороннем сотрудничестве по Каспийскому морю, отметив важность усиления деятельности двусторонней Рабочей группы, созданной по вопросам Каспия.
Они также оценили важность сохранения водных ресурсов и уникальной экосистемы Каспийского моря. Было обращено внимание на значимость реализации совместных проектов и применения инновационных технологий в данной сфере, в том числе в аграрном секторе.