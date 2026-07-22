Рубио: Саудовская Аравия намерена развивать мирный атом

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что Эр-Рияд собирается вложить средства в развитие собственной мирной атомной программы.
Саудовская Аравия намерена развивать мирную ядерную программу, такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции на полях мероприятий по линии министерств иностранных дел АСЕАН.
"Саудовская Аравия стремится к мирной ядерной программе"
– Марко Рубио
По словам американского госсекретаря, партнерство Эр-Рияда с Вашингтоном предусматривает гарантии, благодаря которым ядерное оружие на территории страны создано не будет.
Это абсолютно исключено, подчеркнул Рубио, отвечая на вопрос, возможно ли применение атома Саудовской Аравией не только в мирном ключе.