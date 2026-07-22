Вестник Кавказа

Рубио: Саудовская Аравия намерена развивать мирный атом

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что Эр-Рияд собирается вложить средства в развитие собственной мирной атомной программы.

Саудовская Аравия намерена развивать мирную ядерную программу, такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции на полях мероприятий по линии министерств иностранных дел АСЕАН.

"Саудовская Аравия стремится к мирной ядерной программе"

– Марко Рубио

По словам американского госсекретаря, партнерство Эр-Рияда с Вашингтоном предусматривает гарантии, благодаря которым ядерное оружие на территории страны создано не будет.

Это абсолютно исключено, подчеркнул Рубио, отвечая на вопрос, возможно ли применение атома Саудовской Аравией не только в мирном ключе.

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