Вестник Кавказа

Иран ударил по базам США в Иордании

Дым
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские базы в Иордании подверглись обстрелу со стороны Ирана. В КСИР отметили, что эта атака стала ответом на удары США.

Военные Ирана нанесли удары по базам Соединенных Штатов, находящимся на территории Иордании. Об этом информирует 22 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) ИРИ.

"В ходе первого этапа ответных действий при ракетно-беспилотной атаки на базы короля Фейсала и принца Хасана в Иордании под удар попал ангар по обслуживанию самолетов F-15"

– КСИР

Кроме того, в распространенном пресс-службой сообщении сказано, что во время атаки был уничтожен ангар по подготовке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и восемь беспилотников MQ-9. Два других БПЛА, находившихся на территории, получили серьезные повреждения.

В КСИР также отметили, что повредили два вертолета США и нанесли удар по центру размещения военных, в результате чего были погибшие и раненые.

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