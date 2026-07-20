США и Иордания заключили соглашение о торговле

США и Иордания договорились об отмене пошлин, а также подписали соглашения о поставках авиалайнеров и ресурсов.

Вашингтон и Амман расширяют торговлю: стороны заключили соглашение, которое дает преференции для американского бизнеса, а также устраняет торговые барьеры.

"Соглашение закрепит обязательства по укреплению мира, расширению регионального сотрудничества и повышению устойчивости цепочек поставок и инновациям через обязательства по совместному противодействию нерыночной политике третьих стран и сотрудничеству в области инвестиционной безопасности, экспортного контроля и уклонения от уплаты пошлин"

– Белый дом

Согласно договоренностям, США получают доступ к иорданскому рынку. В частности, Амман обязался способствовать большему присутствию на своем рынке аграрной техники и автомобилей из США. Отменяются пошлины, а также усиливается защита интеллектуальной собственности.

В рамках соглашения авиапарк Royal Jordanian Airlines пополнится шестью самолетами Boeing 787-9 стоимостью $1,4 млрд. Кроме того, Иордания обязуется закупать ресурсы из США на $300 млн ежегодно.