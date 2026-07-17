Вестник Кавказа

Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана с 23 июля

Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана с 23 июля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 23 июля Россельхознадзор закроет поставки растительной продукции от пяти узбекских экспортеров, запретив ввоз капусты, томатов, лука, винограда и других культур из-за систематических фитосанитарных нарушений.

Россельхознадзор с 23 июля 2026 года ограничит ввоз фруктов и овощей от пяти экспортеров из Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.

​Под запрет попали поставки белокочанной и цветной капусты, репчатого лука, укропа, петрушки, винограда, свеклы, томатов и других культур.

​Решение принято из-за участившихся случаев выявления карантинных объектов. С начала 2026 года зафиксировано 132 обнаружения опасных вредителей и болезней, включая вирус морщинистости томатов, южноамериканскую моль, западный цветочный трипс и бенивирус пожелтения жилок свеклы.

В ведомстве также отметили, что ​регулярные нарушения подтверждают недостаточную эффективность узбекской системы контроля безопасности поставляемой продукции.

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