Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана с 23 июля

Россельхознадзор с 23 июля 2026 года ограничит ввоз фруктов и овощей от пяти экспортеров из Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.
Под запрет попали поставки белокочанной и цветной капусты, репчатого лука, укропа, петрушки, винограда, свеклы, томатов и других культур.
Решение принято из-за участившихся случаев выявления карантинных объектов. С начала 2026 года зафиксировано 132 обнаружения опасных вредителей и болезней, включая вирус морщинистости томатов, южноамериканскую моль, западный цветочный трипс и бенивирус пожелтения жилок свеклы.
В ведомстве также отметили, что регулярные нарушения подтверждают недостаточную эффективность узбекской системы контроля безопасности поставляемой продукции.