Вестник Кавказа

Северная Осетия будет развивать агротуризм

Девушка на лошади
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии будут и дальше развивать агротуризм, который привлекает в регион все больше путешественников – для этого местные аграрии получат дополнительные средства, заверил глава республики.

В Северной Осетии намерены активно развивать агротуризм, который привлекает все больше путешественников и уже зарекомендовал себя как перспективная отрасль, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Продолжаем поддерживать наших сельхозпроизводителей: в 2026 году на развитие агротуризма направим 72 млн рублей, их можно направить на благоустройство территорий, создание мест для размещения и отдыха гостей, приобретение необходимого оборудования и расширение туристических услуг на базе сельских хозяйств"

- сообщение

Это – не первая инвестиция в отрасль: только за два года фермеры республики получили 230 млн рублей на реализацию проектов в сфере агротуризма, передает ТАСС.

Дополнительное финансирование - ощутимая помощь не только в развитии туризма и создании точек притяжения путешественников, но и в развитии самих сельских территорий, подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что, по данным Россельхозбанка, агротуризм становится популярным направлением отдыха: турпоток на фермы СКФО за последний год вырос более чем на 20%. Это объясняется спросом на "неклассический" отдых. 

Теперь гостям СКФО интересен аутентичный отдых и "активное участие в производственных процессах агропромышленного комплекса". 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.