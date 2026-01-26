Северная Осетия будет развивать агротуризм

В Северной Осетии намерены активно развивать агротуризм, который привлекает все больше путешественников и уже зарекомендовал себя как перспективная отрасль, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"Продолжаем поддерживать наших сельхозпроизводителей: в 2026 году на развитие агротуризма направим 72 млн рублей, их можно направить на благоустройство территорий, создание мест для размещения и отдыха гостей, приобретение необходимого оборудования и расширение туристических услуг на базе сельских хозяйств"
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Это – не первая инвестиция в отрасль: только за два года фермеры республики получили 230 млн рублей на реализацию проектов в сфере агротуризма, передает ТАСС.
Дополнительное финансирование - ощутимая помощь не только в развитии туризма и создании точек притяжения путешественников, но и в развитии самих сельских территорий, подчеркнул глава региона.
Напомним, ранее мы писали о том, что, по данным Россельхозбанка, агротуризм становится популярным направлением отдыха: турпоток на фермы СКФО за последний год вырос более чем на 20%. Это объясняется спросом на "неклассический" отдых.
Теперь гостям СКФО интересен аутентичный отдых и "активное участие в производственных процессах агропромышленного комплекса".