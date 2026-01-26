Агротуризм на Северном Кавказе становится популярнее – Россельхозбанк

Поток туристов на агрофермы регионов Северного Кавказа в 2026 году вырос на 20%, следует из данных платформы Россельхозбанка "Свое за городом".

Об этом специалисты банка сообщили в ходе выступления на полях Кавказского инвестиционного форума.

Как отмечают в Россельхозбанке, это объясняется спросом на "неклассический" отдых.

Теперь гостям СКФО интересен аутентичный отдых и "активное участие в производственных процессах агропромышленного комплекса".

"Туристам уже мало просто любоваться природой – они хотят сами участвовать в жизни фермы: готовить сыр, ухаживать за животными и собирать урожай"

– Россельхозбанк

Согласно данным, Туристам особенно интересен гастротуризм (в частности, создание традиционных сыров), сезонный сбор урожая (однако на короткий период времени) и проживание в специфических фермерских условиях.

Популяризация такого типа отдыха способствует созданию условий для социально-экономического роста сельских поселений, отмечают в Россельхозбанке.

Кроме того, это направление туризма может стать "одним из драйверов региональной экономики в ближайшие годы", подчеркнули аналитики.