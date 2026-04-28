Еще почти 1,1 млн бутылок "Джермука" заблокированы в России

Продажа очередной партии минеральной воды "Джермук", изготавливаемой в Армении, заблокирована системой "Честный знак". В общей сложности это почти 1,1 млн бутылок.

Шансы россиян приобрести минеральную воду "Джермук", выпускаемую в Армении, еще более снизились – система "Честный знак", выполняя поручение Роспотребнадзора, ввела блокировку еще почти 1,1 млн бутылок, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Новые ограничения распространяются на продукцию, изготовленную с 23 октября прошлого года по 27 марта нынешнего года, в общей сложности девять дат, причем в разной таре.

В ведомстве уточнили, что в образцах были обнаружены нарушения требований, обязательных для минеральной воды, угрожающие здоровью потребителей.

Напомним, что 27 апреля была прекращена продажа 338 тыс бутылок. На следующий день Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в образцах воды слишком большого количества гидрокарбоната – иона, хлоридов и сульфатов.

