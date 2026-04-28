Вестник Кавказа

На Домбае вырастет пятизвездочный отель

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В карачаево-черкесском курортном поселке Домбай вскоре построят премиальный отельный комплекс – в пятизвездочный отель будет инвестировано почти 6 миллиардов рублей.

Курортный поселок Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР) вскоре пополнится пятизвездочным отельным комплексом "Альто", сообщает девелоперская компания "Мантера".

"Группа "Мантера" и правительство КЧР подписали соглашение о строительстве пятизвездочного отельного комплекса "Альто" в Домбае. Общий объем инвестиций в проект составит 5,8 млрд рублей, финансовым партнером выступает "Сбер""

- компания

Концепция проекта основана на полноценной среде для комфортного отдыха – будет учтена даже необходимость хранения и сушки горнолыжного снаряжения, а в состав комплекса войдут открытый подогреваемый бассейн, спа-зона, ресторан, большой конференц-зал, детский клуб и паркинг, передает портал "Это Кавказ".

Комплекс "Альто" раскинется в долине Домбая рядом с горнолыжными трассами и всесезонным горным курортом "Архыз" уже к 2029 году, говорится в сообщении.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.