Блокада США обрушила нефтеэкспорт Ирана – СМИ

Reuters: морской нефтеэкспорт Ирана обвалился на 80% после начала блокады США. Всего несколько судов покинули Оманский залив.

Морская блокада США значительно сократила нефтяной экспорт Ирана. По данным Reuters, объем иранских поставок морским путем обвалился на 80%.

Согласно информации издания, с 13 по 25 апреля пределы акватории Оманского залива покинули только несколько танкеров с иранской нефтью. По данным ресурса за отслеживанием перемещений судов LSEG, на 80% ниже показателей аналогичного периода 2025 года.

Ранее американские СМИ опубликовали информацию о готовности Вашингтона к длительной блокаде иранских портов и планах начать новую фазу войны.