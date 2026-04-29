На Северном Кавказе увеличат количество отелей

В СКФО построят новые гостиницы, чтобы удовлетворить растущий интерес туристов к этому направлению, планируется расширить номерной фонд на 10 тыс за счёт льготного кредитования и других проектов.

Растущий спрос на путешествия в регионы Северного Кавказа планируется обеспечивать за счет увеличения номерного фонда и строительства новых гостиниц, в том числе по программам льготного кредитования. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО.

Номерной фонд в СКФО вырастет на 7,5 тыс по программе льготного кредитования и еще на 2,5 тыс за счет реализации 74 дополнительных проектов. Первые объекты в Ставрополье и Карачаево-Черкесии уже открыты.

"В приоритете качество номерного фонда. Здесь у нас прошла реформа классификации – 1 800 средств размещения на Кавказе получили необходимую оценку. Отмечу, что 70% из них – это новые объекты, которых прежде в реестре не было. Это как пример по обелению экономики"

- Максим Решетников

Решетников также добавил, что важными для инвесторов стали льготные кредиты на туристическую инфраструктуру и нулевой НДС для гостиниц. В качестве примера он привел строительство новой канатной дороги на Домбае.

Отметим, что программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма работает с 2021 года. С ее помощью инвесторы получают средства на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.