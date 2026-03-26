Мишустин прибыл на Кавказский инвестиционный форум

Российский премьер-министр прилетел в Минеральные Воды для участия в Кавказском инвестиционном форуме.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Ставропольский край для участия в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), сообщают СМИ.

Отмечается, что его визит начнется с осмотра экспозиций форума.

Также запланировано традиционное совещание с членами правкомиссии по вопросам экономического развития Северного Кавказа.

Напомним, в этом году проходит III Кавказский инвестиционный форум. В 2026 году, как и за год до этого его принимают Кавказские Минеральные Воды с 28 по 30 апреля.

Ожидается, что в нем примут участие около 6 тыс человек, включая представителей федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества.