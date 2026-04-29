Пентагон расскажет Трампу об обновленных сценариях по Ирану – СМИ

Американский лидер по-прежнему заинтересован в том, чтобы нанести максимальный экономический ущерб Ирану, сообщает источник. При этом возобновлять бомбардировки Исламской Республики Дональд Трамп не хочет.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится сегодня с представителями Пентагона, чтобы узнать об обновленных военных вариантах для Ирана. Об этом рассказал 30 апреля информированный источник.

Он отметил, что главу Белого дома постоянно информируют о военных планах.

По словам источника, сейчас мало что говорит о том, что американский лидер поменял свое мнение по вопросу возможного возобновления бомбардировок. Тем не менее, брифинг стал признаком того, что американский лидер сохраняет эту возможность, поскольку переговоры о прекращении войны продвигаются медленно, передает CNN

"Нынешняя стратегия Трампа направлена на то, чтобы нанести как можно больший экономический ущерб Ирану в надежде, что страна уступит его требованиям по ограничению своей ядерной программы"

– CNN

По его данным, на днях Трамп сообщил своим главным советникам о намерении продолжать военно-морскую блокаду иранских портов. Уточняется, что его команда уже начала закладывать фундамент для такого продления, включая закрытие Ормузского пролива на более длительный срок.