Меликов высоко оценил работу волонтеров при паводках в Дагестане

Сергей Меликов
Глава Дагестана Сергей Меликов дал очень высокую оценку трудам волонтеров, помогавших ликвидировать последствия недавних наводнений в республике.

Усилия волонтеров по ликвидации последствий подтоплений в Дагестане назвал удивительными глава республики Сергей Меликов. Высокую оценку он дал на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026).

Он подчеркнул, что на недавние беды Дагестана откликнулись множество неравнодушных.

"Самое удивительное – это работа волонтеров"

– Сергей Меликов

Он обратил внимание на то, что в регионе работали не только дагестанские волонтеры, которые часто выступали и в роли спасателей, ставя под угрозу свои жизни, но и жители других регионов. При этом, обратил внимание Меликов, определенная часть волонтеров все еще находятся в Дагестане: они готовы помогать до тех пор, пока необходимость в этом не отпадет, передает РИА Новости.

