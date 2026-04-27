Меликов высоко оценил работу волонтеров при паводках в Дагестане

Усилия волонтеров по ликвидации последствий подтоплений в Дагестане назвал удивительными глава республики Сергей Меликов. Высокую оценку он дал на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026).
Он подчеркнул, что на недавние беды Дагестана откликнулись множество неравнодушных.
"Самое удивительное – это работа волонтеров"
– Сергей Меликов
Он обратил внимание на то, что в регионе работали не только дагестанские волонтеры, которые часто выступали и в роли спасателей, ставя под угрозу свои жизни, но и жители других регионов. При этом, обратил внимание Меликов, определенная часть волонтеров все еще находятся в Дагестане: они готовы помогать до тех пор, пока необходимость в этом не отпадет, передает РИА Новости.