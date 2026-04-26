На Ставрополье высадят 84 тыс банановых пальм в теплице

Первые банановые плантации в Ставропольском крае будут разбиты в этом году – в тепличном комплексе высадят 84 тыс саженцев бананов, рассказал глава Невинномысска Михаил Миненков на КИФ-2026.

"Все решения приняты, инвестор проходит согласование. <…> Земля есть, выдали разрешение на строительство. Свет, газ, вода, сети - вообще никаких проблем нет. Думаю, мы увидим первые наши бананы в течение года, это все быстро строится. Будет 84 тыс банановых растений"

– Михаил Миненков

Всего в Невинномысске будет создано два тепличных комплекса, площадью 150 тыс кв м каждый. В будущем бананы могут начать выращивать и на других территориях региона, пояснил он, передает ТАСС.

Отметим, что в Сочи первый урожай бананов соберут этим летом – процесс созревания идет активно.