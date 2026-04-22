Цена нефти Brent подобралась к отметке в $110 за баррель

Вместе с неопределенностью с открытием для судоходства Ормузского пролива продолжается и рост цен на нефть – так, в ходе утренних торгов эталонная нефть марки Brent вплотную подобралась к стоимости в $110 за баррель, не отстает и WTI.

Цены на нефть продолжают расти вслед за отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта – пока США отвергают предложения Ирана по разблокировке Ормузского пролива.

Так, сегодня в ходе утренних торгов цена июньских фьючерсов на эталонный сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до $109,52 за баррель, вплотную подобравшись к психологическому рубежу в $110 - это на $1,29 (1,19%) выше, чем на закрытии предыдущих торгов. Накануне эти контракты подорожали на $2,9 (2,75%), до $108,23 за баррель.

Вслед за Brent растет цена и на нефть эталонной марки West Texas Intermediate (WTI) - фьючерсы на нее на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) сегодня выросли в цене на $1,15 (1,19%), до $97,52 за баррель. Предыдущая сессия показала рост на $1,97 (2,1%), до $96,37 за баррель.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп скептически отнесся к иранскому предложению по открытию Ормузского пролива до начала переговоров по ядерной программе: он объявил советникам, что недоволен таким предложением Тегерана, поскольку, открыв пролив, Штаты лишатся ключевого рычага влияния на переговорах с Ираном по ядерному вопросу.