Главу ЦИК переизбрали в Азербайджане

Мазахир Панахов продолжит занимать должность председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана. Он занимает ее с мая 2000 года.

В понедельник, 27 апреля, в Баку состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в новом составе.

В ходе встречи председателем ЦИК единогласно был переизбран Мазахир Панахов.

Кроме того, были избраны заместитель председателя и два секретаря. Зампредом ЦИК избран Ровзат Гасымов, а секретарями комиссии – Ариф Мухтаров и Микаил Рагимов.

Решение было вынесено на голосование. Члены ЦИК поддержали его.

