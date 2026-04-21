Главу ЦИК переизбрали в Азербайджане

В понедельник, 27 апреля, в Баку состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в новом составе.
В ходе встречи председателем ЦИК единогласно был переизбран Мазахир Панахов.
Кроме того, были избраны заместитель председателя и два секретаря. Зампредом ЦИК избран Ровзат Гасымов, а секретарями комиссии – Ариф Мухтаров и Микаил Рагимов.
Решение было вынесено на голосование. Члены ЦИК поддержали его.
Напомним, Мазахир Панахов возглавляет ЦИК Азербайджана с 2000 года.