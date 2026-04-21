Вестник Кавказа

Главу ЦИК переизбрали в Азербайджане

Главу ЦИК переизбрали в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мазахир Панахов продолжит занимать должность председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана. Он занимает ее с мая 2000 года.

В понедельник, 27 апреля, в Баку состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в новом составе.

В ходе встречи председателем ЦИК единогласно был переизбран Мазахир Панахов.

Кроме того, были избраны заместитель председателя и два секретаря. Зампредом ЦИК избран Ровзат Гасымов, а секретарями комиссии – Ариф Мухтаров и Микаил Рагимов.

Решение было вынесено на голосование. Члены ЦИК поддержали его.

Напомним, Мазахир Панахов возглавляет ЦИК Азербайджана с 2000 года.

