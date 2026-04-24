Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту СПГ

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) опубликовал свой ежемесячный доклад, по материалам которого Россия в марте вышла на третье место в мире по экспорту своего сжиженного природного газа (СПГ), вытеснив из ведущей тройки лидеров Катар, остановивший производство на фоне обострения ближневосточного кризиса.

"США, Австралия и Россия в марте были ведущими экспортерами СПГ, а Катар выбыл из тройки лидеров из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке"

- ежемесячный доклад

Еще в феврале Катар занимал вторую строчку рейтинга, немного уступая США и опережая Австралию, напоминает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что спрос на российский СПГ в мире значительно вырос из-за дефицита в этом топливе после войны США, Израиля и Ирана, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Российское "голубое топливо" активно реализуется на внешнем рынке, и у страны есть ряд проектов, с которых идут поставки различным потребителям и покупателям. Также чиновник напомнил: РФ является вторым поставщиком СПГ в ЕС после США. На ее долю приходится 14% поставок.