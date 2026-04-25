Азербайджанские пилоты будут тренироваться на новых чешских L-39NG

Вскоре пилоты армейской авиации Вооруженных сил Азербайджана смогут проводить подготовку на новых чешских учебно-боевых самолетах L-39NG, заявил после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Компания Aero Vodochody де-факто обслуживает и ремонтирует устаревшие самолеты L-39. Конечно, мы представляем вам новый самолет L-39NG и будем рады, если вы его оцените"

- Андрей Бабиш

Азербайджан стал первой страной вне ЕС, куда премьер Чехии прибыл с визитом. Его поездка связана прежде всего с поставками нефти и газа в Чехию, сообщает Trend.

чешский премьер назвал Азербайджан стратегическим партнером и отметил теплые дружеские отношения между странами. Бабиш также обратил внимание на то, что Баку постепенно наращивает добычу газа, и заявил о прямой заинтересованности Праги в этих поставках.