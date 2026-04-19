Хуситы хотят получать деньги за проход судов через Баб-эль-Мандебский пролив

СМИ сообщают о готовности хуситов последовать примеру Ирана и начать взимать деньги за проход судов. Ранее сообщалось, что это йеменское движение готово вступить в войну с США и Израилем.

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) могут ввести плату за проход кораблей через Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом пишут ливанские средства массовой информации.

По данным издания Al Akhbar, хуситы хотят получать деньги по аналогии с тем, как Иран взимает сборы в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что хуситы, поддерживающие Иран в противостоянии с Соединенными Штатами и Израилем, пригрозили заблокировать Баб-эль-Мандебский. Кроме того, представитель редставитель движения заявлял о готовности хуситов присоединиться к боевым действиям против США и Израиля.

Напомнним, Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив, имеет очень важное значение для мировой торговли. Через этот пролив осуществляется до 30% мирового объема контейнерных перевозок. На сегодняшний день акватория пролива контролируется, Эритреей, Джибути и Йеменом.