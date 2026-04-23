Верхний Ларс в субботу открылся для всех машин

Проезд через пункт пропуска Верхний Ларс сегодня вечером был разрешен для всех видов автотранспортных средств.

Военно-Грузинская дорога в субботу вечером открылась для проезда всего автотранспорта, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

В заявлении ведомства говорится, что проезд транспорта в направлении пункта пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии стал безопасным, соответствующие рекомендации дала и пограничная полиция Грузии. Поэтому было разрешено движение всех видов автомобильного транспорта, включая фуры.

Разрешение действует на движение в обоих направлениях, до особого распоряжения. Оно вступило в силу в шесть часов вечера по московскому времени.

Стоит отметить, что проезд через Верхний Ларс был закрыт для всего транспорта 23 апреля, в 14.20 мск. Сегодня в полдень проезд открылся для всех машин, кроме фур.