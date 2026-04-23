Аракчи совершит визиты в Пакистан, Оман и Россию

Аббас Аракчи сегодня вечером начинает визит в Пакистан, после чего отправится в Оман и Россию. Планируется обсуждение ситуации в регионе.

Согласно информации агентства, глава иранского дипведомства проведет переговоры, темой которых станет война на Ближнем Востоке, а также ситуация в регионе.

Ранее стало известно, что Аракчи сегодня вечером должен направиться в Исламабад на переговоры с американской делегацией.