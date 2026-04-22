Германия допустила ослабление санкций против Ирана

Канцлер ФРГ заявил о возможном смягчении санкций против Ирана. По его словам, все будет зависеть от прогресса на переговорах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц допускает постепенное ослабление антииранских санкции. Об этом он заявил 24 апреля пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Никосии.

Он подчеркнул, что это может случится, если будет достигнуто всеобъемлющее соглашение с Исламской Республикой.

"Если удастся добиться всеобъемлющего соглашения, то мы будем готовы постепенно ослабить санкции. Но мы пока этого не достигли"

– канцлер ФРН

Он отметил, что сейчас необходимо усилить давление на Тегеран.

"Ослабление санкций может быть частью процесса, в котором мы сейчас участвуем"

– Фридрих Мерц

Он добавил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от того, будет ли достигнут прогресс в ходе переговоров.