Азербайджан утвердил генпланы 68 городов

В Азербайджане утвердили генеральные планы 68 городов. Об этом сообщил Анар Гулиев, который возглавляет Госкомитет по градостроительству и архитектуре.

По словам Гулиева, планируется составить планы для 79 городов страны, сейчас ведутся работы над проектами 11 городов. Как отметил чиновник, планирование городского развития формирует более четкие контуры для властей и правовой сферы, а также улучшает инвестиционный фон.

"Обновленные генеральные планы делают развитие городов системным и предсказуемым, создают правовую ясность для предпринимательской деятельности и повышают инвестиционную привлекательность"

– Анар Гулиев