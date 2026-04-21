Гросси обсуждал вывоз урана из Ирана с РФ – СМИ

Американские СМИ сообщают, что руководство МАГАТЭ вело переговоры с Россией и другими странами по вопросу вывоза иранского обогощенного урана с территории страны.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждал с российской стороной возможности вывоза из Ирана обогащенного урана, пишет агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Кроме того, согласно источнику, руководство МАГАТЭ поднимало этот вопрос и с другими странами.

Как утверждается, Гросси не раскрыл подробностей этих обскждений, заявив лишь о том, что "это сложная операция, требующая политического одобрения".

Необходимо, чтобы обогощенный уран покинул Иран, пишет Associated Press, приводя слова главы МАГАТЭ.

Кроме того, согласно источнику, предлагается вариант того, чтобы "вещество было смешано с другим материалом для снижения уровня обогащения".