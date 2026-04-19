Извлечение урана в Иране будет происходить долго – Трамп

Раскопка обогощенного урана в Иране – долгий и очень трудный процесс, такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, опубликовав соответствующий пост в соцсети Truth Social.

По его словам, в результате операции по ликвидации иранских ядерных объектов, которую Вашингтон провел в июне 2025 года, все, что так или иначе представляло важность для ядерной программы ИРИ, было уничтожено.

Теперь, как подчеркнул Трамп, США намерены весь этот обогощенный уран извлечь.

"Операция "Полуночный молот" (удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 года - ред.) стала полным и тотальным уничтожением объектов ядерной пыли в Иране. Поэтому их раскопка будет долгим и трудным процессом"

— Дональд Трамп

Напомним, ранее в Иране заявили о том, что не рассматривают возможность вывести свой обогощенный уран в США, а также в каку-либо другую страну.