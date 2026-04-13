Главы МИД стран ЕС одобрили новую миссию в Армению

Вторая гражданская миссия Европейского союза будет действовать в Армении, инициативу по ее запуску одобрили сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза.

Ее задача будет заключаться в борьбе с гибридными угрозами. К их числу авторы идеи относят зарубежное вмешательство в выборные процессы, кибератаки и нелегальное политическое финансирование.

Миссия стартует в ближайшие несколько месяцев. Мандат будет действовать в течение двух лет. Полное название – Миссия партнерства ЕС в Армении (EUPM Armenia).

Напомним, что в последние несколько лет в Армении уже действует гражданская миссия ЕС, которая называется EUMA. Она заработала 20 февраля 2023 года. В январе прошлого года Совет Евросоюза продлил ее мандат до 19 февраля 2027 года.