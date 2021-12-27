Еще одну акцию по посадке деревьев провело IDEA в Гедабекском районе

Новая акция по высадке деревьев весной 2026 года в рамках "Зеленого марафона", устраиваемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, состоялась в Гедабекском районе.

В мероприятии приняли участие волонтеры IDEA. Оно прошло в селе Шахдаг. В общей сложности были высажены 4,6 тыс фисташковых деревьев, а также 2 тыс восточных платанов (чинаров).

Напомним, в общей сложности в рамках "Зеленого марафона" в Азербайджане, за осень 2025 года и нынешнюю весну, предполагается посадить порядка 2 млн деревьев.