Израиль продолжает атаковать объекты "Хезболлы" на юге Ливана

В ЦАХАЛ подтвердили удары по пусковым объектам "Хезболлы". Там отметили, что они угрожали не только израильским военным, но и гражданам страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по пусковым установкам группировки "Хезболла" в южной части Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

"Недавно ЦАХАЛ атаковал пусковые установки "Хезболлы" в районах Йаатир и Кафар на юге Ливана, к северу от передовой линии обороны"

– ЦАХАЛ

В армейской пресс-службе отметили, что эти установки представляли угрозу для армии и граждан Израиля.

В ЦАХАЛ также сообщили, что ранее сегодня "Хезболла" грубо нарушила соглашение о прекращении огня, запустив несколько взрывных дронов по силам ЦАХАЛ на юге Ливана, к югу от передовой линии обороны.

"Дроны взорвались рядом с силами. Потерь среди наших нет. Это грубое нарушение соглашения о прекращении огня. ЦАХАЛ продолжает действовать в районе передовой линии обороны, уничтожая террористическую инфраструктуру и устраняя угрозы гражданам Израиля и силам ЦАХАЛ" –

Армия обороны Израиля

Напомним, на прошлой неделе США объявили о договоренностях между Израилем и Ливаном остановить огонь на ближайшие 10 дней. Режим прекращения огня вступил в силу с 17 апреля.