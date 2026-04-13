Подготовку к юбилейному саммиту ШОС в Бишкеке обсудили в Москве

Заместители министров иностранных дел государств ШОС обсудили в Москве подготовку к саммиту в Бишкеке. Он пройдет 31 августа и 1 сентября в честь 25 годовщины объединения.

В Москве прошла встреча заместителей министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Представители государств детально обсудили подготовку к заседанию Совета глав государств и саммиту ШОС плюс на территории Бишкека. Информацию об этом опубликовал МИД РФ.

Предстоящие мероприятия пройдут в период с 31 августа по 1 сентября. В Министерстве иностранных дел России уточнили, что эти события приурочены к 25 годовщине создания организации.

Участники консультаций договорились оказывать коллективную поддержку Киргизии в практической организации предстоящих саммитов. Стороны ожидают, что принятые в Бишкеке решения позволят расширить политическое и экономическое партнерство между странами объединения, а также значительно усилят позиции ШОС на международной арене.