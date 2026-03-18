Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 14,5%

Ключевая ставка в России уменьшена еще на 50 базисных пунктов. ЦБ РФ снижает ее на протяжении уже восьми заседаний подряд.

Центробанк России опустил ключевую ставку с 15% до 14,5%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном регулятором по итогам состоявшегося 24 апреля заседания.

"Совет директоров <...> 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов"

– Банк России

Центробанк РФ снижает ставку уже восьмой раз подряд. В июне 2025 года он понизил ее в первый раз за три года. Тогда она была снижена до 20%.

Почему снижается инфляция?

Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) Мехти Мехтиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о причинах замедления инфляции, вслед за которым Центробанк на протяжении длительного периода постепенно понижает ключевую ставку.

"Самый главный фактор замедления инфляции – исчерпания эффекта от повышения налогов и сборов. Когда повышаются налоги, в конечном счете, растет стоимость товаров и услуг, так как новые издержки всегда перекладывают на потребителя. На это накладывается такой немаловажный момент, что внешние шоки в общем и целом обходят Россию стороной: война на Ближнем Востоке почти никак не задела российскую экспортную логистику", – прежде всего сказал он.

"Мы видим, что благодаря росту цен на энергоресурсы на мировом рынке увеличились нефтегазовые поступления в российский бюджет. Курс валюты стабилен. Также сработала чересчур высокая ставка, какой она была еще год назад. Так что на замедление инфляции сработала совокупность факторов – и экономика успокоилась, и рост ВВП уменьшился, что всегда ведет к снижению инфляции. Поэтому сейчас Центральный Банк приступает к стимулированию спроса", – сообщил Мехти Мехтиев.

"В инфляции самое важное – чтобы она была контролируемой. Она должна быть стабильной, без резкого роста или же падения. Для экономики необходима инфляция в одном и том же диапазоне, и сейчас в этом плане проблем нет. Стоит ожидать, что и дальше все будет спокойно. Очень многое будет зависеть, конечно, от геополитики и состояния мировой экономики – а инфляция уже будет играть второстепенную роль", – заключил экономист.