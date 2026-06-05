Суверенитет не меняют на клубнику – спикер парламента Грузии

Спикер грузинского парламента обвинил ЕС в выдвижении политических требований, нарушающих суверенитет страны. Он подчеркнул, что такие вещи недопустимы по отношению к стране-кандидату.

В предстоящем диалоге между Грузией и Еврокомиссией по вопросам визового режима речь идет о политически мотивированных условиях. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

"Суверенитет на клубнику не меняют"

– председатель грузинского парламента

Он отметил, что вместо критериев для безвиза Грузии выдвигаются политические требования, которые нарушают суверенитет республики и право самостоятельно определять повестку дня. Шалва Папуашвили пояснил, что от Грузии требуют присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза и отказаться от контроля за прозрачностью иностранных расходов.

"Когда Брюссель предпринимает враждебные шаги против страны-кандидата, это не соответствует никаким обязательствам, которые он взял на себя перед грузинским народом через соглашение об ассоциации. Это само по себе нарушение этого соглашения и неуважение к Грузии как к стране-кандидату"

– Шалва Папуашвили

Напомним, накануне председатель парламента Грузии заявил, что в Европе у республики есть враги, которые противятся ее развитию.