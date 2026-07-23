В Грузии удивлены санкциями ЕС против НПЗ в Кулеви

Санкции Евросоюза в отношении нефтеперерабатывающего завода в свободной индустриальной зоне Кулеви в Грузии вызвали противоречивые мнения в рядах правящей партии и оппозиции страны.

Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Грузии – под европейские рестрикции попал в том числе и нефтеперерабатывающий завод, работающий на территории свободной индустриальной зоны в Кулеви.

Как пояснили в ЕС, причина в том, что, по их версии, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений, и чтобы европейские операторы успели завершить текущие контракты, запрет на транзакции с НПЗ в Кулеви вступит в силу через шесть месяцев, передает Sputnik Грузия.

Власти Грузии надеются, что решение об ограничениях в отношении Кулевского нефтеперерабатывающего завода все же будет пересмотрено, поскольку руководство предприятия представило Евросоюзу аргументы против санкций, заявил депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Чеишвили.

"Существует возможность, что санкции не будут введены и решение будет пересмотрено, поскольку у компании есть свои аргументы. Надеюсь, им удастся договориться с Евросоюзом. В данном конкретном случае власти Грузии не вмешиваются"

- Ираклий Чеишвили

Однако в оппозиции думают иначе: новые санкции - "крайне тяжелый политический сигнал и "приговор" для правительства Грузии, заявил член оппозиционной партии "Лело – Сильная Грузия" Григол Гегелия.

Это первый случай, когда ограничения в отношении грузинского предприятия вводит не отдельное европейское государство, а весь Евросоюз, и это не вопрос одной компании или одного завода, а вопрос международной репутации Грузии, ее европейского курса и национальных интересов, пояснил Гегелия.

Попадание инфраструктуры государства-кандидата в ЕС под санкционный режим означает утрату политического содержания этого статуса, добавил Григол Гегелия.