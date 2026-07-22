Израиль проведет масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан

В Израиле сообщили о подготовке к масштабной операции на Западном берегу реки Иордан. За последние два дня в этом районе произошло три теракта.

Военные Израиля готовятся провести масштабную контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан. Об этом сказано в сообщении, распространенном 24 июля Армией обороны страны (ЦАХАЛ).

В армейской пресс-службе отметили, что решение о проведении этой операции было принято в связи с участившимися случаями нападений на гражданских в этом районе.

"В связи с террористическим нападением, произошедшим сегодня (в пятницу) в районе Телль, солдаты ЦАХАЛ готовятся к масштабным контртеррористическим операциям в этом районе"

– ЦАХАЛ

Уточняется, что за неделю военные Израиля задержали на Западном берегу свыше 80 человек, подозреваемых в подстрекательстве к террористической детялеьности.

Накануне на Западном берегу произошло два теракта. Еще один теракт был совершен в этом районе в пятницу.