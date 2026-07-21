В Сочи стартовала трехдневная ярмарка локальных брендов

С 24 по 26 июля в Сочи проходит ярмарка локальных брендов “Выбирай сочинское”, приуроченная ко Дню работника торговли.

В Сочи с 24 по 26 июля проходит ярмарка местных производителей "Выбирай сочинское". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

​На главной прогулочной улице Навагинской курорта посетители могут приобрести товары, созданные по авторским технологиям, и попробовать различные деликатесы. В программу также включены вечерние музыкальные выступления и мастер-классы для всей семьи.

​"Торговля исторически является лидером и драйвером развития экономики Сочи. И ярмарка, приуроченная ко Дню работника торговли, станет не только торговой площадкой, но и ярким культурным событием, объединяющим жителей и гостей курорта. Ярмарка как мероприятие является ключевым элементом проекта "Выбирай сочинское", направленного на поддержку местных производителей и демонстрацию их потенциала"

- Сергей Сомко

Заместитель главы города добавил, что благодаря поддержке бизнеса количество предпринимателей стабильно растет. Только за первый квартал 2026 года в Сочи появилось 596 новых субъектов малого и среднего бизнеса, а еще 3502 человека оформили статус самозанятых.