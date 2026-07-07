Центробанк России объявил о снижении ключевой ставки до 14%

ЦБ РФ продолжает снижать ключевую ставку. На сегодняшнем заседании Совета директоров Банка России было решено снизить ее еще на 25 базисных пунктов

Ключевая ставка в России снижена с 14,25% до 14% годовых. Об этом сказано в сообщении Центробанка РФ, распространенном по итогам состоявшегося 24 июля заседания.

"Совет директоров <...> принял решение снизить <...> ставку на 25 базисных пунктов"

– Банк России

При этом в сообщении регулятора обращается внимание на то, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Напомним, Банк России начал постепенно снижать ключевую ставку в июне прошлого года. На тот момент она находилась на уровне 21%.