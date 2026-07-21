Вестник Кавказа

ЕС согласовал новый пакет санкций против России

ЕС согласовал новый пакет санкций против России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны Евросоюза сегодня утром достигли компромисса по очередному, 21-му пакету антироссийских санкций. Новые рестрикции прокомментировала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Новые санкции Евросоюза прошли стадию согласования всеми странами-членами объединения, сообщают СМИ.

К компромиссу по 21-му пакету санкций против РФ страны ЕС пришли в ходе очередного заседания своих постоянных представителей, которое состоялось в четверг. Переговоры по новым рестрикциям продолжались на протяжении нескольких недель. Теперь меры против России предстоит утвердить Совету ЕС.

Информацию о новом санкционном пакете подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы добавляем еще 32 российских банка..., криптофирмы и нефтяные торговые платформы"

– Урсула фон дер Ляйен

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