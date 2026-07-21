Уровень бедности в России значительно снизился – министр

Благодаря реализованным в России мерам поддержки населения, по словам главы Минтруда Антона Котякова, уровень бедности в стране снизился до 6,7%.
Бедность в России упала до уровня в 6,7%, такую цифру озвучил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
Соответствующее заявление глава ведомства сделал в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, которое стало итоговым в восьмом созыве.
По его словам, хорошие результаты дало введение единого пособия, мера также получила серьезное финансирование, и в итоге уровень бедности в России значительно снизился.
"И действительно – 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую, напрямую характеризует введение данной меры поддержки"
– Антон Котяков