Вестник Кавказа

Уровень бедности в России значительно снизился – министр

Уровень бедности в России значительно снизился – министр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Благодаря реализованным в России мерам поддержки населения, по словам главы Минтруда Антона Котякова, уровень бедности в стране снизился до 6,7%.

Бедность в России упала до уровня в 6,7%, такую цифру озвучил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Соответствующее заявление глава ведомства сделал в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, которое стало итоговым в восьмом созыве.

По его словам, хорошие результаты дало введение единого пособия, мера также получила серьезное финансирование, и в итоге уровень бедности в России значительно снизился.

"И действительно – 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую, напрямую характеризует введение данной меры поддержки"

– Антон Котяков

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