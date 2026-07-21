Сотрудничество в сфере транспорта и логистики обсудили Грузия и Сингапур

Министр экономики и устойчивого развития Грузии в ходе поездки в Сингапур провела встречу с местным главой министерства транспорта и госминистром финансов. Стороны обсудили вопросы развития экономического сотрудничества между странами.

В Сингапуре прошла встреча главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили и исполняющего обязанности главы Минтранспорта и госминистра финансов Сингапура Джеффри Сио. Об этом рассказали в пресс-службе грузинского министерства.

Центральной темой обсуждения стали вопросы экономического сотрудничества между странами.

Квривишвили подробно рассказала о развитии Грузии как регионального транспортно-логистического хаба. Акцент был сделан на госинвестициях в такую важную инфраструктуру, как аэропорты, автомагистрали, железные дороги, порты и другие объекты.

В ходе встрече была отмечена необходимость углубления сотрудничества в контексте Среднего коридора.

Говоря о запланированных инфраструктурных проектах, Квривишвили уделила особое внимание стратегическому значению строительства нового международного аэропорта Тбилиси и глубоководного порта Анаклия.

Кроме того, стороны поговорили об укреплении связей в сфере морской логистики.

Помимо этого, была подчеркнута важность сотрудничества в секторе гражданской авиации.