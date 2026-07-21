США готовятся к расширению военной операции против Ирана - СМИ

По сообщениям СМИ, США готовятся к возможному расширению военной операции против Ирана и перебрасывают дополнительные войска и технику на Ближний Восток.

США перебрасывают на Ближний Восток военнослужащих и вооружения для подготовки к возможному расширению операции против Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания за неделю на Ближний Восток перебросили военные подразделения и разместили истребители. В Германию прибыли более 150 медиков для приема раненых, а бомбардировщики в США и Великобритании переведены в состояние повышенной готовности.

В публикации отмечается, что эти шаги свидетельствуют о намерении президента США Дональда Трампа расширить военные действия против Ирана. Полномасштабная война с Исламской Республикой грозит американской стороне истощением запасов боеприпасов и новыми потрясениями на мировом нефтяном рынке.

Напомним ранее в середине июля в США администрация Дональда Трампа уже обсуждала варианты эскалации конфликта. Среди них рассматривались усиление бомбардировок иранской территории, отправка войск для захвата островов в районе Ормузского пролива и удары по энергетическим объектам.