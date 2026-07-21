Недели мощных атак потребуются США, чтобы подорвать ракетный потенциал Ирана – СМИ

Для подрыва иранского ядерного потенциала американские военные должны в течение нескольких недель ежедневно наносить по Ирану сотни ударов.

Для того, чтобы лишить Иран возможности запускать ракеты и БПЛА, США потребуется наносить ежедневно по 150-200 ударов по Ирану на протяжении недель, считает адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери, пишет газета Financial Times.

Он указал, что успех кампании зависит от того, удастся ли американским военным уничтожить иранские передвижные пусковые установки.

"Заниматься перехватом в воздухе на короткой дистанции - это тактическая проблема. Но будет проще, если удастся отодвинуть их на 75 миль (120 км) вглубь Ирана"

– Марк Монтгомери

При этом у США заканчиваются возможности по нанесению воздушных ударов по Ирану, об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

На протяжении двух недель США проводят многочасовые ночные атаки на Иран. Однако без резкого наращивания боевых действий, расширения списка целей и, возможно, наземной операции, , решительные изменения в ходе конфликта не произойдут, отметили собеседники издания.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что за каждый удар Ирана по судну в Ормузе американцы будут уничтожать в Исламской Республике, в том числе в Тегеране, один мост или электростанцию.

По данным СМИ, Трамп обратился к Израилю с просьбой подключиться к операции против Ирана и получил согласие.