Вестник Кавказа

"Карабах" не смог обыграть ЦСКА в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы

Официальный магазин ФК Карабах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Карабах" принимал в четверг софийский ЦСКА в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Болгарии через неделю.

В Баку только что завершился первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2026/26 между "Карабахом" (Азербайджан) и софийским ЦСКА (Болгария).

Команды сыграли вничью со сетом 0:0.

Ответная встреча пройдет в Софии 30 июля. Начало – в 21:00 (мск).

Ранее УЕФА наказал ЦСКА за поведение болельщиков на матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы против "Дерри Сити" (Ирландия). Болгарскому клубу выписали штраф в размере 50 тыс евро и запретили продажу билетов на одну выездную игру.

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