Кaзахстан наращивает экспорт зерна

​В 2026 году Казахстан увеличил экспорт зерна на 12,5% до 13,5 млн т на фоне существенного роста объемов поставок в государства Центральной Азии и Афганистан.

​Казахстан в 2026 году увеличил объемы экспорта зерна на внешние рынки на 12,5% по сравнению с показателями прошлого года, достигнув отметки в 13,5 млн т. Об этом сообщил Минсельхоз страны.

​Наибольший рост поставок зафиксирован по направлениям Центральной Азии и Афганистана. Экспорт в Узбекистан увеличился на 37% до 5,6 млн т, в Киргизию в 1,4 раза до 504 тыс т, в Афганистан на 59% до 2,2 млн т, в Туркменистан на 34% до 210 тыс т.

​Отметим, в 2025 году Казахстан увеличил урожай зерновых на 2% до 27 млн т при урожайности 17 ц/га. На этом фоне Минсельхоз изначально планировал продать за границу 13 млн т зерна, однако накануне Зерновой союз страны повысил этот прогноз до 14,3 млн т.