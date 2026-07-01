Москва благоустроит в Крыму дворы и общественные территории за 1,4 млрд рублей

Общественные и дворовые территории в Крыму в этом году будут благоустроены при участии Москвы, стоимость работ превысит 1,4 млрд рублей.

В Крыму до конца года планируется обустроить более ста общественных и дворовых территорий при поддержке правительства Москвы, рассказали в пресс-службе председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

"В 2026 году в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым запланировано финансирование в объеме 1,431 млрд рублей (на благоустройство) 28 общественных территорий, 81 - дворовой территории"

– пресс-служба

К настоящему времени в благоустройство Крыма правительством Москвы было вложено уже свыше 14 млрд рублей. Средства были направлены на работы по благоустройству крымских дворов, детских площадок, территорий общественного пользования и на другие нужны, передает ТАСС.