Казахстан приостановил поставки нефти через Новороссийск

Власти Казахстана приняли решение до конца недели приостановить поставку нефти до терминала КТК в Новороссийске на фоне угроз танкерам в Черном море.

Казахстан до конца недели не будет экспортировать нефть по трубопроводу до комплекса КТК в Новороссийске, информирует Bloomberg.

По информации издания, отказ от поставок связан с возросшими рисками из-за атак дронов. Сообщается, что транспортные компании, владеющие танкерами, стали опасаться маршрута до Новороссийска и снизили активность в регионе.

Напряженность с поставками через инфраструктуру КТК может вынудить Казахстан снизить добычу нефти, так как через порт в Новороссийске проходит до 80% нефти из центральноазиатской республики.