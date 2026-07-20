Вестник Кавказа

Казахстан приостановил поставки нефти через Новороссийск

Казахстан приостановил поставки нефти через Новороссийск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана приняли решение до конца недели приостановить поставку нефти до терминала КТК в Новороссийске на фоне угроз танкерам в Черном море.

Казахстан до конца недели не будет экспортировать нефть по трубопроводу до комплекса КТК в Новороссийске, информирует Bloomberg. 

По информации издания, отказ от поставок связан с возросшими рисками из-за атак дронов. Сообщается, что транспортные компании, владеющие танкерами, стали опасаться маршрута до Новороссийска и снизили активность в регионе. 

Напряженность с поставками через инфраструктуру КТК может вынудить Казахстан снизить добычу нефти, так как через порт в Новороссийске проходит до 80% нефти из центральноазиатской республики.

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