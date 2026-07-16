Вестник Кавказа

Нетаньяху не грозит арест в США – Трамп

Нетаньяху не грозит арест в США – Трамп
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США заверил, что премьер-министра Израиля никто не арестует в Нью-Йорке. МУС выдал ордер на арест Нетаньяху полтора года назад.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху никто не арестует в Соединенных Штатах по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом 20 июля написал на своих страницах в социальных сетях американский президент Дональд Трамп.

"Биньямин Нетаньяху не будет арестован ни в каком виде и ни в какой форме, пока находится в Соединенных Штатах Америки" – глава Белого дома

Ранее мэр Нью-Йорк Зохран Мамдани сообщил, что проводит консультации с юристами по вопросу законности задержания израильского премьера на основании ордера МУС в случае его приезда в Нью-Йорк.

Напомним, МУС выдал ордер на орест Нетаньяху в ноябре 2024 года.

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