Некоторые страны инвестируют в США для обеспечения безопасности Ормуза - Рубио

Госсекретарь США заявил о том, что ряд стран Персидского залива обязались инвестировать в американцев за обеспечение свободы судоходства через Ормузский пролив.

Некоторое из стран Персидского залива инвестируют в Соединенные Штаты за обеспечение ими свободы судоходства через Ормузский пролив, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

Соответствующее заявление было сделано им в ходе общения с представителями прессы.

Рубио отметил, что Вашингтон выступает гарантом обеспечения защиты международного судоходства

"США продолжат делать все необходимое для защиты международного судоходства, однако другим странам необходимо активизироваться и предоставить либо ресурсы, либо финансы, чтобы помочь с этим бременем"

– Марко Рубио

Тем не менее, по его словам, Соединенные Штаты не обязаны это делать для всего мира.

"Это не работа США вечно защищать судоходство для всей планеты. Уже были даны обязательства по некоторым подобным инвестициям, и есть другие, которые возьмут обязательства в будущем"

– Марко Рубио

Госсекретарь отметил, что странам в регионе "необходимо иметь возможность получать прибыль, чтобы делать подобные инвестиции".

Однако, как подчеркнул Рубио, ближневосточные страны "не смогут это делать, если их нефть и газ не будут попадать на рынок".