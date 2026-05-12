Россияне все чаще выбирают пляжный отдых в Грузии

Российские туристы по достоинству оценили не только пляжи Грузии – они все чаще запрашивают комбинированные программы, совмещающие пляжный отдых и экскурсии по стране.

Российские туроператоры нынешним летом отметили ощутимый, на 93%, рост на бронирование россиянами пляжного отдыха в Грузии, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры отмечают значительный прирост объемов по Грузии этим летом, и большая часть бронирований приходится на пляжный отдых"

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Отечественные путешественники уже освоили не только самый популярный Батуми, но и начинают все чаще выбирать отдых в Кобулети, Уреки, Чакви, Гонио, Квариати и на других курортах, передает Sputnik Грузия.

При этом одними пляжами интерес к стране у россиян не ограничивается: они все чаще запрашивают комбинированные программы, включающие пляжный отдых и экскурсии по стране, при этом особой популярностью пользуется маршрут Тбилиси-Батуми.

Наиболее популярны современные гостиницы 4-5 звезд с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии, отметила директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.