Иран оценил ущерб от ударов США и Израиля в $270 млрд

Судебная система Ирана, суммировав все иски против США и Израиля и все данные по причиненными этими государствами урону, установила размер ущерба ИРИ в иранском конфликте – он превышает четверть триллиона долларов.

Официальный представитель судебной системы Исламской Республики Иран Асгар Джахангир в ходе пресс-конференции по искам, поданным против преступлений Израиля и США на иранских территориях, сообщил, что суммарный ущерб, нанесенный этими государствами ИРИ, оценивается в $270 млрд.

Джахангир отметил, что всего против Израиля и США на данный момент зарегистрировано свыше 3 тыс исков. По ним уже возбуждено несколько сотен уголовных дел, а весь ущерб, возникший и при ударах ЦАХАЛ по Ирану в июне прошлого года, и при американо-израильских атаках этой весной, тщательно задокументирован.

Представитель судебной системы обратил внимание, что классификация ущерба проведена согласно Римскому статуту, причиненные США и Израилем разрушения разделены на три категории – военные преступления, преступления против человечности, геноцид.

Асгар Джахангир напомнил, что американские и израильские войска атаковали и разрушали не только военные объекты в Иране, но и жилые дома, клиники, школы, дороги, мосты и нефтехранилища. Он подчеркнул, что Иран будет добиваться компенсации всего нанесенного ему ущерба.